Ринат Дасаев высказался об отмене матча сборной России с Таиландом

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев высказался об отмене товарищеского матча между сборными России и Таиланда во Вьетнаме. Встреча была запланирована на субботу, 7 сентября, и была отменена из-за тайфуна.

«Отменили матч с Таиландом и отменили — в такую погоду играть нельзя. Что тут сделаешь? Не знаю, стоит ли в дальнейшем договариваться с такими сборными играть, — тут будет решать РФС и Карпин. На данный момент трудно найти статусного соперника, с кем можно было бы сыграть. Естественно, наша сборная гораздо сильнее Вьетнама и Таиланда», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сборная России провела товарищеский матч с Вьетнамом, который состоялся 5 сентября. Команды играли на стадионе «Ми Динь» в городе Ханой (Вьетнам). Встреча закончилась разгромной победой российской национальной команды со счётом 3:0.