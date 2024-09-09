«Ему пора закончить играть в футбол!» Во Франции раскритиковали Килиана Мбаппе

Французский журналист Даниэль Риоло жёстко раскритиковал нападающего Килиана Мбаппе. По мнению эксперта, форвард пренебрежительно относится к окружающим людям и болельщикам сборной Франции. Ранее Мбаппе заявлял, что не обращает внимания на критику и мнение болельщиков.

«У этого человека отвратительное отношение [к окружающим]. Он либо врёт, либо правда глупый. Он не имеет права говорить, что ему безразлично мнение людей… Если Мбаппе так правда считает, то ему нужно прекратить играть в футбол! Ведь на стадионе полно людей, которые приходят испытывать эмоции.

В сборной Франции ты не можешь вести себя как избалованный и презрительный человек, в то время как с испанскими СМИ происходят улыбки и подмигивания», – приводит слова Риоло RMC Sport.