Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Бельгия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ему пора закончить играть в футбол!» Во Франции раскритиковали Килиана Мбаппе

«Ему пора закончить играть в футбол!» Во Франции раскритиковали Килиана Мбаппе
Аудио-версия:
Комментарии

Французский журналист Даниэль Риоло жёстко раскритиковал нападающего Килиана Мбаппе. По мнению эксперта, форвард пренебрежительно относится к окружающим людям и болельщикам сборной Франции. Ранее Мбаппе заявлял, что не обращает внимания на критику и мнение болельщиков.

«У этого человека отвратительное отношение [к окружающим]. Он либо врёт, либо правда глупый. Он не имеет права говорить, что ему безразлично мнение людей… Если Мбаппе так правда считает, то ему нужно прекратить играть в футбол! Ведь на стадионе полно людей, которые приходят испытывать эмоции.

В сборной Франции ты не можешь вести себя как избалованный и презрительный человек, в то время как с испанскими СМИ происходят улыбки и подмигивания», – приводит слова Риоло RMC Sport.

Материалы по теме
«Он уже не такой устрашающий, как раньше». Экс-игрок сборной Франции раскритиковал Мбаппе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android