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Сергей Пиняев назвал условие, при котором может подумать о переходе в «Зенит»

Сергей Пиняев назвал условие, при котором может подумать о переходе в «Зенит»
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19-летний футболист московского «Локомотива» Сергей Пиняев назвал условие, при котором может подумать о переходе в санкт-петербургский «Зенит».

— Андрей Аршавин сто раз говорил, что Пиняеву надо или в «Зенит», или в топ-лигу. Ну, чтобы расти. Согласен?
— Что Пиняеву надо в топ-лигу? Согласен.

— А что в «Зенит»?
— Не согласен. Почему? Я не вижу смысла сейчас менять команду в России.

— Нет, подожди. «Зенит» — это флагман русского футбола, самые сильные легионеры, самые сильные футболисты.
— Самые сильные легионеры. А сколько там играет русский футболистов?

— Пока немного.
— А когда это поменяется? Я не думаю, что «Зенит» поменяет стратегию своего футбола ради Пиняева. Если я увижу, что «Зенит» будет действительно пытаться развивать российских футболистов и делать ставку на них, чтобы они делали результат, не были на подхвате, условно, у латиносов, то, возможно, будет смысл об этом поговорить. Но пока я вижу то, что ставка делается на других футболистов, не на русскоговорящих, не на русских просто, к сожалению, я не вижу смысла своего присутствия там. Вот и всё, — сказал Сергей Пиняев в новом видео на YouTube-канале Nobel.

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