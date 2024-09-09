«Почему, блин, тебя там нет?» Кривцов ответил болельщикам на критику игры в сборной России

Футболист «Краснодара» и сборной России Никита Кривцов ответил на критику болельщиков за игру в национальной команде. Он рассказал, что болельщики стали критиковать его за радость голу в ворота Кубы.

— Твои эмоции от матча дебютного твоего?

— В сборной? Прекрасные. Неописуемые. Дело не в том, с кем ты играешь, а в том, что ты просто выходишь за сборную и играешь. Я не понимаю, что все относятся так. Я когда забил, выложил историю, что я забил гол, и начали писать, что, блин, кому ты забиваешь, это Куба, они без бутс приехали. Вот это больше всего на самом деле напрягает. Вот такие люди, кто пишут это. Почему, блин, тебя там нету? Что ты мне пишешь, ты можешь тоже забивать там? При этом ты пишешь. Не понимаю, — сказал Никита Кривцов в новом видео на YouTube-канале журналист Нобеля Арустамяна.