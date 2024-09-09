«Я поддерживаю тебя, Серёжа». Хабвек «Краснодара» Кривцов — о переходе Волкова в «Зенит»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о трансфере защитника Сергея Волкова в «Зенит».

— Как тебе трансфер Волкова в «Зенит»?

— Прекрасный.

— Это он так сказал, а ты как?

— Я так же, я поддерживаю тебя, Серёжа (улыбается). Была неожиданность, что «Зенит» будет его покупать. Где-то прочитал, что «Зенит» хочет Волкова, но я думал, что, в принципе, «Краснодар» не будет отдавать его, потому что он как бы играл все игры, когда был Ивич и когда пришёл Мурат Олегович, он играл большинство игр. И не понимал просто смысл «Краснодару» продавать защитника, если у нас Сергей Петров был на травме и у нас было два крайних защитника, смысл отдавать, чтобы оставаться одному? Непонятный был трансфер, поэтому не верил, — сказал Никита Кривцов в новом видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.