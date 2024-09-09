Агент Уткина: не можем договориться с «Хатайспором» по дальнейшим условиям сотрудничества

Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Даниила Уткина, рассказал о ходе переговоров по условиям личного контракта игрока с турецким «Хатайспором».

«По будущему Даниила мы примем решение в ближайшее время, решим, где будем продолжать карьеру в дальнейшем. Сейчас мы пока вместе с ним в Турции, между клубами есть все договорённости, а по условиям личного договора Уткина с «Хатайспором» согласия нет. У нас нет договорённостей с турецким клубом по условиям контракта с Даниилом при условии, что его выкупят. То есть если он приедет сейчас, а не перейдёт в аренду.

Дальше турки хотят совершить опцию выкупа. Ситуация такова, что в случае её активации мы на сегодняшний день не можем договориться именно по дальнейшим условиям сотрудничества», — приводит слова Бердышева Sport24.

В нынешнем сезоне Уткин принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. В общей сложности полузащитник провёл на поле 446 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с ростовским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.