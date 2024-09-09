Российский новичок «Копенгагена» Онугха назвал клубы, в которые мог перейти этим летом

Новичок «Копенгагена» российский нападающий Герман Онугха рассказал, куда мог перейти минувшим летом.

«Антверпен» всё лето был рядом, регулярно интересовался, что да как. Я не давал ответ, потому что не особо горел желанием туда переходить. Мне не нравится бельгийская лига. Ехать туда из Дании – это не прям вау. Понимаю, что она чуть сильнее, чем датская, но всё же. Да и клуб, как по мне, середняк.

Президент «Вайле» хотел, чтобы я перешёл в «Ризеспор», но я сразу сказал, что Турцию не рассматриваю вообще. Да, Суперлига считается хорошим турниром, но я к ней серьёзно не отношусь. Не знаю почему. Для меня это как европейская Саудовская Аравия, футбол там, как мне кажется, не на первом плане.

Самый реальный вариант, который мне подходил, – «Хольштайн Киль». У нас было общение с главным тренером, со спортивным директором, с руководством. Все очень сильно хотели, но по финансовым условиям клубы долго не могли договориться. Общались две-три недели, но в итоге не сошлись. Вроде было всё рядом, но по итогу «Хольштайн» сообщил, что не сможет заплатить желаемую «Вайле» сумму.

Мне даже уже презентовали, как команда играет, какая у меня будет роль. Личные условия тоже обсудили. А клубы не договорились. А я, как уже говорил тебе в предыдущем интервью, очень хотел в Бундеслигу, очень нравится этот чемпионат.

Появлялся ещё периодически «Майнц», но первым номером в переговорах не был. Насколько знаю, у них Эрик Максим Шупо-Мотинг был в приоритете, но он в итоге не согласился. На меня вышли в самом конце окна, но, когда услышали, сколько запросил клуб, ответили отказом – для них это много.

Ещё «Лечче» интересовался, представители клуба прилетали на 1-й тур нового сезона, когда я дубль оформил. Им всё нравилось, они сильно загорелись. Но предложили сумму, которая с реальностью никак не сопоставима», — сказал Онугха в интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.