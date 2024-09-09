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Матч молодёжной сборной России с Вьетнамом не будет продолжен из-за погодных условий

Товарищеский матч молодёжной сборной России с Вьетнамом, приостановленный из-за плохих погодных условий, не будет продолжен.

«Из-за погодных условий и неблагоприятного прогноза организаторы приняли решение остановить матч. В целях безопасности игроков он не будет продолжен. Финальный счёт встречи — 2:0 в пользу нашей молодёжки», — говорится в заявлении пресс-службы молодёжной сборной в телеграм-канале.

Матч проходил на стадионе «Центр подготовки футболистов» в Ханое (Вьетнам). Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по московскому времени. В составе сборной России забитыми мячами отметились полузащитник «Сочи» Руслан Барт и защитник московской «Родины» Михаил Рядно, права на которого принадлежат ЦСКА.

Напомним, ранее товарищеский матч основной сборной России с Таиландом, назначенный на 7 сентября, был отменён из-за тайфуна.