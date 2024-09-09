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«Место в таблице говорит за себя». Аршавин — о выборе Семака лучшим тренером на старте РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин объяснил, почему проголосовал за Сергея Семака при выборе лучшего тренера РПЛ в июле и августе. Напомним, эту награду получил наставник «Зенита», однако мнения экспертов РПЛ, телеэкспертов и болельщиков разошлись.

«Место и количество очков в турнирной таблице говорят за себя. Плюс выигран Суперкубок», — приводит слова Аршавина сайт РПЛ.

Примерно такого же мнения с тем же аргументом придерживается и другой известный экс-футболист, Владислав Радимов.

«Первое место в таблице делает его лидером в голосовании», — сказал Радимов.

Напомним, по итогам семи туров РПЛ лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков. Вторым идёт «Краснодар» с 15 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», имеющий в своём активе также 15 очков.