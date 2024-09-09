Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Бельгия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Место в таблице говорит за себя». Аршавин — о выборе Семака лучшим тренером на старте РПЛ

«Место в таблице говорит за себя». Аршавин — о выборе Семака лучшим тренером на старте РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин объяснил, почему проголосовал за Сергея Семака при выборе лучшего тренера РПЛ в июле и августе. Напомним, эту награду получил наставник «Зенита», однако мнения экспертов РПЛ, телеэкспертов и болельщиков разошлись.

«Место и количество очков в турнирной таблице говорят за себя. Плюс выигран Суперкубок», — приводит слова Аршавина сайт РПЛ.

Примерно такого же мнения с тем же аргументом придерживается и другой известный экс-футболист, Владислав Радимов.

«Первое место в таблице делает его лидером в голосовании», — сказал Радимов.

Напомним, по итогам семи туров РПЛ лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков. Вторым идёт «Краснодар» с 15 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», имеющий в своём активе также 15 очков.

Материалы по теме
Сергей Семак признан лучшим тренером РПЛ в июле и августе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android