Генич объяснил, почему отдал свой голос Галактионову в номинации на лучшего тренера РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич объяснил, почему отдал свой голос наставнику «Локомотива» Михаилу Галактионову на голосовании за звание лучшего тренера июля-августа в Российской Премьер-Лиге. Отметим, что награду получил тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Наши ожидания от потерь «Локомотива» и слишком молодого состава были обмануты увиденным на футбольном поле. «Локомотив» тяжеловато входил в сезон, менял схему, и мы увидели, что команда конкурентоспособна: очень грамотно расставлены игроки, очень хороший подбор баланса, как-то безболезненно «Локомотив» пережил потерю основного центрального защитника Фассона, и Морозов достойно его заменил, забил махачкалинскому «Динамо». Плюс «Локомотив» выиграл в сложном дерби против ЦСКА благодаря заменам, которые сделал Галактионов. Промежуточное первое место, пусть и ненадолго, – работа всего тренерского штаба. Галактионов в августе удивил не только меня, но и многих моих коллег», — приводит слова Генича пресс-служба РПЛ на своём официальном сайте.