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Антон Миранчук подписал контракт со швейцарским «Сьоном»

Антон Миранчук подписал контракт со швейцарским «Сьоном»
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Российский полузащитник Антон Миранчук подписал контракт со швейцарским «Сьоном», сообщает пресс-служба клуба на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter). Экс-игрок «Локомотива» будет выступать за свой новый клуб под 10-м номером. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.

Фото: ФК «Сьон»

Ранее «Чемпионат» сообщал, что зарплата российского полузащитника в «Сьоне» составит € 1,2 млн в год, а в контракте будут прописаны отступные — € 5,5 млн.

Минувшим летом у российского полузащитника закончился контракт с московским «Локомотивом». В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги Миранчук провёл 29 матчей за железнодорожников, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.

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