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Российский новичок «Копенгагена» Онугха признался, во сколько раз увеличилась его зарплата

Российский новичок «Копенгагена» Онугха признался, во сколько раз увеличилась его зарплата
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Новичок «Копенгагена» российский нападающий Герман Онугха ответил на вопрос о зарплате в датском топ-клубе.

«Во сколько раз выросла моя зарплата по сравнению с «Вайле»? Так, сейчас посчитаю… в семь раз. Но не очень люблю говорить про деньги. Просто надо понимать, что в «Вайле» у меня не было сумасшедшего контракта. Были достойные цифры, но вау не было. Понятно, что топ-клуб всегда предлагает больше клуба, который борется за выживание», — сказал Онугха в интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

Онугха выступал в составе датского «Вайле» с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 73 матчах во всех турнирах, в которых отметился 29 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,7 млн.

В России Герман Онугха выступал за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Волгарь» и пензенский «Зенит».

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