Игрок «Реала» Родриго прокомментировал своё отсутствие в числе номинантов на «Золотой мяч»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс отреагировал на то, что его не включили в число номинантов на «Золотой мяч».

«Я был расстроен, когда увидел, что меня не включили в число номинантов на «Золотой мяч». Думаю, я заслужил это. Я не хочу принижать игроков, которые там есть, но думаю, что у меня было место. Это было неожиданно… но я мало что могу сделать, я не принимаю решений», — приводит слова Родриго журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Церемония вручения 68-й по счёту награды пройдёт 28 октября в Париже. На ней будут выданы следующие награды за сезон-2023/2024: «Золотой мяч» среди мужчин, «Золотой мяч» среди женщин, Трофей «Копа» (лучший игрок в возрасте до 21 года), Трофей Яшина (лучший вратарь), Трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир прошлого сезона), «Клуб года» среди мужчин, «Клуб года» среди женщин. В список призов также добавились две новые награды: «Тренер года» среди мужчин и «Тренер года» среди женщин, которыми будет отмечен неоценимый вклад тренеров в успехи на поле.