Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Бельгия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Реала» Родриго прокомментировал своё отсутствие в числе номинантов на «Золотой мяч»

Игрок «Реала» Родриго прокомментировал своё отсутствие в числе номинантов на «Золотой мяч»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс отреагировал на то, что его не включили в число номинантов на «Золотой мяч».

«Я был расстроен, когда увидел, что меня не включили в число номинантов на «Золотой мяч». Думаю, я заслужил это. Я не хочу принижать игроков, которые там есть, но думаю, что у меня было место. Это было неожиданно… но я мало что могу сделать, я не принимаю решений», — приводит слова Родриго журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Церемония вручения 68-й по счёту награды пройдёт 28 октября в Париже. На ней будут выданы следующие награды за сезон-2023/2024: «Золотой мяч» среди мужчин, «Золотой мяч» среди женщин, Трофей «Копа» (лучший игрок в возрасте до 21 года), Трофей Яшина (лучший вратарь), Трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир прошлого сезона), «Клуб года» среди мужчин, «Клуб года» среди женщин. В список призов также добавились две новые награды: «Тренер года» среди мужчин и «Тренер года» среди женщин, которыми будет отмечен неоценимый вклад тренеров в успехи на поле.

Материалы по теме
На «Золотой мяч» есть всего два реальных претендента
На «Золотой мяч» есть всего два реальных претендента
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android