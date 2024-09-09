«Российский паспорт осложнял ситуацию». Онугха рассказал, почему не уехал в Испанию

Новичок «Копенгагена» российский нападающий Герман Онугха рассказал, почему не уехал в чемпионат Испании.

– Получается, из множества вариантов тебя устраивали два варианта – Бундеслига или «Копенгаген».

– Именно что я хотел – да. Был ещё интерес из Испании, но там всё намного тяжелее по бумагам. «Вальядолид» хотел, но российский паспорт осложнял ситуацию – в Ла Лиге же регламентировано количество игроков в заявке не из ЕС. Видимо, у них было впритык таких футболистов, — сказал Онугха в интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

Онугха выступал в составе датского «Вайле» с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 73 матчах во всех турнирах, в которых отметился 29 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,7 млн.

В России Герман Онугха выступал за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Волгарь» и пензенский «Зенит».