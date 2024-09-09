Антон Миранчук прокомментировал свой переход в «Сьон»

Российский полузащитник Антон Миранчук прокомментировал подписание контракта со швейцарским «Сьоном». Экс-игрок «Локомотива» будет выступать за свой новый клуб под 10-м номером. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.

«Мои первые дни в Вале прошли хорошо. Я рад начать новое приключение со «Сьоном». Я с нетерпением жду возможности показать свою ценность на поле и помочь команде достичь поставленных целей», — приводит слова Миранчука пресс-служба клуба на официальном сайте.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что зарплата российского полузащитника в «Сьоне» составит € 1,2 млн в год, а в контракте будут прописаны отступные — € 5,5 млн.

Минувшим летом у российского полузащитника закончился контракт с московским «Локомотивом». В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги Миранчук провёл 29 матчей за железнодорожников, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.