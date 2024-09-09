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Данила Козлов назвал свою футбольную цель в «Краснодаре»

Данила Козлов назвал свою футбольную цель в «Краснодаре»
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Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов назвал свою футбольную цель в стане южного клуба.

«Ну, мечта, наверное, не мечта, а цель футбольная сейчас в «Краснодаре» стать лидером, стать человеком, которого любят болельщики, на которого рассчитывают и тренеры, и болельщики, и руководство. Поэтому да, Я к этому стремлюсь и работаю. Живу, наверное, больше сегодняшним днём. Чуть-чуть заглядываю вперёд, но это не более чем на один день», — сказал Данила Козлов в новом видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

19-летний Данила Козлов прошёл через юношеские и молодёжные сборные России всех возрастов. За «Краснодар» полузащитник выступает с лета 2024 года. Он перешёл в стан «быков» из «Зенита».

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