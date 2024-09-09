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Спортдиректор «Сьона»: помимо таланта, Антон Миранчук обладает опытом европейского футбола

Спортдиректор «Сьона»: помимо таланта, Антон Миранчук обладает опытом европейского футбола
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Спортивный директор швейцарского «Сьона» Бартелеми Константин высказался о подписании контракта с российским полузащитником Антоном Миранчуком. Экс-игрок «Локомотива» будет выступать за свой новый клуб под 10-м номером. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.

«Помимо неоспоримого таланта, Антон обладает богатым опытом европейского футбола. Он техничный, умный и высокопрофессиональный игрок. Его качества и опыт добавят реальную ценность нашему составу», — приводит слова функционера пресс-служба клуба на официальном сайте.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что зарплата российского полузащитника в «Сьоне» составит € 1,2 млн в год, а в контракте будут прописаны отступные — € 5,5 млн.

Минувшим летом у российского полузащитника закончился контракт с московским «Локомотивом». В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги Миранчук провёл 29 матчей за железнодорожников, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.

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