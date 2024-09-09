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В молодёжной сборной России объяснили, почему решили сыграть второй матч с Вьетнамом

В молодёжной сборной России объяснили, почему решили сыграть второй матч с Вьетнамом
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В молодёжной сборной России объяснили, почему решили сыграть второй матч с командой Вьетнама. Игра была остановлена из-за непогоды. Позже было объявлено, что встречу не будут доигрывать.

«До 30-й минуты матча не было дождя. Он начался очень быстро. На данный момент всё хорошо, вылет команды по расписанию сегодня ночью», — сказали в пресс-службе молодёжной сборной России «Чемпионату».

Матч проходил на стадионе «Центр подготовки футболистов» в Ханое (Вьетнам). Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по московскому времени. В составе сборной России забитыми мячами отметились полузащитник «Сочи» Руслан Барт и защитник московской «Родины» Михаил Рядно, права на которого принадлежат ЦСКА.

Напомним, ранее товарищеский матч основной сборной России с Таиландом, назначенный на 7 сентября, был отменён из-за тайфуна.

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