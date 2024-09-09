Мангаш успешно прошёл медобследование перед трансфером в «Спартак» — источник

Защитник «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаш успешно прошёл медобследование перед трансфером в «Спартак», информирует Metaratings.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Витория Гимарайнш» получит 15% от прибыли в случае, если «Спартак» в будущем продаст Мангаша в другой клуб. Сумма трансфера Рикарду в российский клуб оценивается в € 2 млн.

Напомним, в текущем сезоне 26-летний футболист провёл 10 матчей за «Виторию Гимарайнш», в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.