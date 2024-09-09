Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Бельгия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мангаш успешно прошёл медобследование перед трансфером в «Спартак» — источник

Мангаш успешно прошёл медобследование перед трансфером в «Спартак» — источник
Комментарии

Защитник «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаш успешно прошёл медобследование перед трансфером в «Спартак», информирует Metaratings.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Витория Гимарайнш» получит 15% от прибыли в случае, если «Спартак» в будущем продаст Мангаша в другой клуб. Сумма трансфера Рикарду в российский клуб оценивается в € 2 млн.

Напомним, в текущем сезоне 26-летний футболист провёл 10 матчей за «Виторию Гимарайнш», в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме
«Спартак» уже забирал звезду «Краснодара». История Мовсисяна — поучительная для Кордобы
«Спартак» уже забирал звезду «Краснодара». История Мовсисяна — поучительная для Кордобы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android