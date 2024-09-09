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Шнякин объяснил, почему считает Станковича лучшим тренером РПЛ в июле и августе

Шнякин объяснил, почему считает Станковича лучшим тренером РПЛ в июле и августе
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Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Шнякин объяснил, почему проголосовал за Деяна Станковича из «Спартака» при выборе лучшего тренера Российской Премьер-Лиги в июле и августе.

«Серб не стал опираться на прежние строения, как Николич в ЦСКА. Не стабилизировал ситуацию прагматизмом, как Мусаев с «Краснодаром». Только знакомился со своей командой, в отличие от Семака и Галактионова. Ещё и должен был интегрировать новичков, в отличие от Лички. К тому же никто из перечисленных тренеров не стартовал в чемпионате с тяжёлого поражения, но Станковичу удалось поднять и отряхнуть команду после падения в Оренбурге, над которым усмехалась вся футбольная Россия. Залетел в лигу без скромности», — приводит слова Шнякина сайт РПЛ.

Напомним, в конечном итоге лучшим тренером стартового отрезка РПЛ был признан Сергей Семак из «Зенита». Однако Станкович победил в голосовании болельщиков.

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