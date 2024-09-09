Латышонок: первую неделю бразильцы меня валтузили, думал, после этого отправят в «Зенит-2»

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Евгений Латышонок поделился мнением о самых сильных футболистах сине-бело-голубых, а также высказался об уровне игры бразильских игроков.

— Кто самый сильный футболист в «Зените»?

— Каждый силён по-своему. Вендел, Клаудиньо — топы. Глушенков — просто космос, я в шоке от Макса, очень рад за него. Сейчас он получил травму. Надеюсь, Максим восстановится и продолжит играть так, как раньше. Получаю одно удовольствие, играя с такими партнёрами.

— Вас удивил уровень бразильцев?

— Первую неделю они меня валтузили. Думал, что после этого меня во вторую команду отправят. Забивали много мячей, полоскали как хотели. Их уровень очень высокий, — приводит слова Латышонка «РБ Спорт».

Евгений Латышонок перешёл в санкт-петербургский «Зенит» этим летом из калининградской «Балтики». Соглашение между игроком и клубом рассчитано на четыре года и имеет опцию продления ещё на сезон. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн.

На данный момент санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака набрали 17 очков за семь матчей.