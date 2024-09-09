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Григорян: в этом сезоне «Зенит» показал самый интересный футбол за последние годы

Григорян: в этом сезоне «Зенит» показал самый интересный футбол за последние годы
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Известный отечественный специалист Александр Григорян высказался о голосовании за звание лучшего тренера Российской Премьер-Лиги в июле и августа 2024 года. Он проголосовал за Сергея Семака из «Зенита» и объяснил, почему сделал именно такой выбор.

«У меня было три кандидата – Семак, Мусаев и Галактионов. Мусаев, может быть, поставил неяркую игру, но очень интенсивную, что и продемонстрировал в матче с «Локомотивом». Сейчас не играют ни Кривцов, ни Черников, ни Козлов в основном составе, тем не менее те люди, которые выходят, действительно перешли на новый уровень. Специфичный футбол, но в любом случае атакующий.

Что касается Галактионова: хотелось ему отдать награду, если бы не поражение от «Краснодара», потому что костяк команды состоит из наших парней и такая яркая игра. Поэтому отдаю победу Семаку. Если не считать две ничьих и невнятные матчи без Вендела и Глушенкова, за последние годы «Зенит» продемонстрировал, наверное, самый интересный комбинационный футбол», — приводит слова Григоряна сайт РПЛ.

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