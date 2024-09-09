Российский новичок «Копенгагена» рассказал, с какими топ-клубами РПЛ вёл переговоры

Новичок «Копенгагена» российский нападающий Герман Онугха рассказал, с какими топ-клубами РПЛ вёл переговоры. Футболист признался, что контактировал с московскими «Локомотивом» и «Спартаком», но не горел желанием возвращаться в Россию.

– По этому направлению я контактировал с Владимиром Дайнеко. Предложения были на уровне «давайте рассмотрим». Но я понимал, что в Россию пока не хочу возвращаться.

Что за клубы? Контактировали с «Локомотивом», общение было со «Спартаком». Но, я думаю, Владимир чувствовал, что с моей стороны нет особого желания играть в РПЛ. И поэтому мы вскоре прекратили попытки переговоров, — сказал Герман Онугха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

В России Герман Онугха выступал за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Волгарь» и пензенский «Зенит».