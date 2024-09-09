Орлов: Барко для «Спартака» — это как Вендел для «Зенита»

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высоко оценил роль Эсекьеля Барко в игровой модели московского «Спартака». По мнению эксперта, влияние Барко на игру красно-белых соизмеримо с влиянием Вендела на игру «Зенита».

– «Спартак» становится слишком сильно зависимым от Барко?

– Конечно, сильно. Барко для них – это как Вендел для «Зенита». Они очень похожи по вкладу в атакующих игроков. Они, так сказать, разгоняют атаку очень здорово. Барко, я же сразу сказал, как раз сумел организовать, всех «склеил». Получились связки. И сам ещё себя не полностью проявил, потому что, если они ещё будут ему давать передачи острые, так он будет забивать. Он умеет это делать, — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» занимает четвёртое место по итогам стартовых семи туров нового сезона чемпионата России.