Орлов назвал игрока, от которого нужно отказаться «Спартаку», чтобы быть чемпионом

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов раскритиковал полузащитника «Спартака» Романа Зобнина. По мнению эксперта, красно-белым стоит отказаться от Зобнина в составе ради борьбы за чемпионский титул РПЛ. Орлов подверг критике технику и передачи полузащитника «Спартака».

«Во-первых, надо отказаться от капитана команды Зобнина. Мастерства не хватает. Для того чтобы «Спартак» был чемпионом, Зобнин не может быть в этом составе. Тогда десять остальных должны за него играть.

«Зобнин – полузащитник, он должен обязательно быть тем «официантом», который обслуживает атакующих игроков, понимаете? Должен делать им острую передачу, а вы помните, чтобы он сделал острую передачу? И он не техничен, потому что мяч его не слушается, он в одно касание не может играть», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» занимает четвёртое место по итогам стартовых семи туров нового сезона чемпионата России. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Зенит».