«Это неуважение к турниру и соперникам». Агбонлахор — о заявке «Челси» на Лигу конференций

Бывший форвард «Астон Виллы» Гэбриэл Агбонлахор прокомментировал решение лондонского «Челси» не включать в заявку на Лигу конференций некоторых важных игроков. Напомним, в заявку на турнир не попали Коул Палмер, Уэсли Фофана и Ромео Лавиа.

«Я думаю, что это неуважение к соревнованию, потому что они не стали бы так поступать с Лигой Европы или Лигой чемпионов. Они смотрят на Лигу Европы так: «Фу, мы «Челси» и не должны быть в ней… давайте дадим отдых нашим игрокам, которые могут получить травмы».

Особенно это касается Лавиа и Фофана. У них были проблемы с травмами, и они, вероятно, думают: «Отдохните от них, в Лиге конференций мы можем сыграть ослабленным составом, а затем сосредоточиться на Премьер-лиге с некоторыми из этих игроков.

Если честно, я считаю, что это неуважительно по отношению к соперникам. Думаю, если бы я играл против них, я бы сказал: «О, Палмеру необязательно играть, да? Это что, никудышное соревнование?». Но я понимаю, игрокам тоже нужен отдых», — приводит слова Агбонлахора Chelsea News со ссылкой на talkSPORT.