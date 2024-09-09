Леон Классен раскрыл причину ухода из «Спартака»

Защитник датского «Люнгбю» Леон Классен раскрыл причину своего ухода из московского «Спартака». Футболист признался, что его не устраивало положение в стане красно-белых — он хотел получать игровую практику, поэтому и сделал следующий шаг в карьере.

«Я осознавал, что мне необходимо играть. Ещё в прошлом году искали варианты для моей аренды. Понимал, что нужно делать следующий шаг. За два с половиной года я играл очень мало. Как человек и как футболист я стал в «Спартаке» лучше. Развивался. Но нужно было двигаться вперёд. Клуб мою позицию принял, и мы согласовали расторжение контракта», — приводит слова Классена «Спорт-экспресс».

Напомним, в конце июля 24-летний Леон и «Спартак» расторгли контракт. Классен являлся футболистом красно-белых с января 2022 года. Защитник провёл за московский «Спартак» 32 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Он стал обладателем Кубка России и бронзовой медали чемпионата страны.