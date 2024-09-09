Экс-футболист «Спартака» ответил, были ли конфликты между Абаскалем и Слишковичем

Защитник датского «Люнгбю» Леон Классен, ранее выступавший за московский «Спартак», ответил, были ли конфликты в тренерском штабе красно-белых между Гильермо Абаскалем и Владимиром Слишковичем.

— В СМИ писали, что Абаскаль и Слишкович конфликтовали. Замечал такое?

— По крайней мере на команду они это не вываливали. Я сам такого не замечал… Может быть, были какие-то небольшие моменты, из которых можно было додумать, что у них не совсем хорошие отношения, но это происходило нечасто, и команде они это не показывали. Если даже что-то такое случалось, то я сам до сегодняшнего дня точно этого не знаю, — приводит слова Классена «Спорт-экспресс».

Напомним, в конце июля 24-летний Леон и «Спартак» расторгли контракт. Классен являлся футболистом красно-белых с января 2022 года. Защитник провёл за московский «Спартак» 32 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Он стал обладателем Кубка России и бронзовой медали чемпионата страны.