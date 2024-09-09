Агент Уткина сообщил о срыве трансфера полузащитника в «Хатайспор»

Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Даниила Уткина, сообщил о срыве трансфера полузащитника в турецкий «Хатайспор». Ранее «РБ Спорт» сообщал, что в турецком клубе сменился технический директор и это стало причиной завершения переговоров по игроку.

— Действительно ли трансфер Уткина в «Хатайспор» сорвался?

— Эта информация соответствует действительности. Не сошлись по условиям.

— Даниил остаётся в «Ростове»?

— Сейчас мы в Турции. Конкретно сейчас приняли решение не подписывать контракт с «Хатайспором». Ещё не думали, как будет дальше, — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Уткин принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. В общей сложности полузащитник провёл на поле 446 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с ростовским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.