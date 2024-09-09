Президент «Сьона»: Миранчук — великий игрок с чертами Зидана и ван Бастена

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин сравнил российского новичка команды Антона Миранчука с Зинедином Зиданом и Марко ван Бастеном. Накануне клуб объявил о подписании контракта с экс-полузащитником «Локомотива».

«Я всегда считал, что Антон — великий игрок с чертами ван Бастена или Зидана», — приводит слова Кристиана Константина Odds.ru.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что зарплата российского полузащитника в «Сьоне» составит € 1,2 млн в год, а в контракте будут прописаны отступные — € 5,5 млн. Минувшим летом у российского полузащитника закончился контракт с московским «Локомотивом». В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги Миранчук провёл 29 матчей за железнодорожников, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач.