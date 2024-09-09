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Агент Уткина: нет 100-процентной уверенности, что Даниил останется в «Ростове»

Агент Уткина: нет 100-процентной уверенности, что Даниил останется в «Ростове»
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Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Даниила Уткина, высказался о будущем игрока в российском клубе после срыва трансфера в турецкий «Хатайспор».

— Нет 100-процентной уверенности, что Даниил останется в «Ростове» до зимы?
— 100-процентной уверенности нет ни в чём. Будет понятно в ближайшее время, как будет дальше, — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Уткин принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. В общей сложности полузащитник провёл на поле 446 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с ростовским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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