Россиянин из «Копенгагена» Онугха раскрыл детали контракта с новым клубом

Новичок «Копенгагена» российский нападающий Герман Онугха раскрыл детали контракта с новым клубом.

«Предлагали 2+1, но я сказал агенту, что так не надо и делаем чисто два года. Потому что я нынешний сезон отыгрываю и дальше будет видно, что делать. Не хотелось привязывать себя на пять лет к одному клубу первым же контрактом. Это не говорит, что я хочу потом в другую команду перейти. Просто так мне понятнее.

Два года контракта – это, по сути, как один год. То есть если ты хорошо себя проявляешь по итогам первого сезона, тебе предлагают улучшенные условия и новый срок – ещё три-четыре года. Если не удалось проявить – спокойно уходишь, и клуб вряд ли будет насильно тебя удерживать. Это хороший срок для первого контракта с «Копенгагеном», — сказал Онугха в интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.