Российский форвард «Копенгагена»: планка только одна — стать лучшим бомбардиром чемпионата

Новичок «Копенгагена» российский нападающий Герман Онугха назвал свою цель в новой команде.

«Планка только одна – стать лучшим бомбардиром чемпионата Дании. Больше не может быть никакой. Если я в «Вайле» это сделал, то понятно, что мне опять нужно это сделать», — сказал Онугха в интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

Онугха выступал в составе датского «Вайле» с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 73 матчах во всех турнирах, в которых отметился 29 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,7 млн.

В России Герман Онугха выступал за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Волгарь» и пензенский «Зенит».