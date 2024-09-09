Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Бельгия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Российский форвард «Копенгагена»: планка только одна — стать лучшим бомбардиром чемпионата

Российский форвард «Копенгагена»: планка только одна — стать лучшим бомбардиром чемпионата
Аудио-версия:
Комментарии

Новичок «Копенгагена» российский нападающий Герман Онугха назвал свою цель в новой команде.

«Планка только одна – стать лучшим бомбардиром чемпионата Дании. Больше не может быть никакой. Если я в «Вайле» это сделал, то понятно, что мне опять нужно это сделать», — сказал Онугха в интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

Онугха выступал в составе датского «Вайле» с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 73 матчах во всех турнирах, в которых отметился 29 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,7 млн.

В России Герман Онугха выступал за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Волгарь» и пензенский «Зенит».

Материалы по теме
«Зарплата выросла в семь раз». Как российский форвард перешёл в датский топ-клуб
Эксклюзив
«Зарплата выросла в семь раз». Как российский форвард перешёл в датский топ-клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android