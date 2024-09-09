Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Бельгия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это мнение Карпина, что я могу сказать». Онугха — о невызове в сборную России

«Это мнение Карпина, что я могу сказать». Онугха — о невызове в сборную России
Аудио-версия:
Комментарии

Новичок «Копенгагена» российский нападающий Герман Онугха высказался о непопадании в окончательный состав сборной России на сентябрьский сбор. Напомним, форвард попал лишь в расширенную заявку, откуда позже был отцеплен.

«Приятно, что заметили. Но вау-эффекта не было. У меня фокус больше был на карьере и на трансфере, на будущем. А то что не попал в окончательный список – это даже в чём-то сыграло на руку: в эти же дни как раз подписал контракт с «Копенгагеном».

Почему не попал в окончательный список? Это мнение Валерия Карпина, что могу сказать? Он считает, что я не факт, что сыграю, а лететь через полмира, не имея гарантий – не совсем логично. Такое мнение имеет место быть. Это же не человек извне сказал, а главный тренер сборной России», — сказал Онугха в интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

Материалы по теме
«Зарплата выросла в семь раз». Как российский форвард перешёл в датский топ-клуб
Эксклюзив
«Зарплата выросла в семь раз». Как российский форвард перешёл в датский топ-клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android