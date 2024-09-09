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Фомин, которым интересовался «Комо», продлит контракт с «Динамо» на пять лет — источник

Фомин, которым интересовался «Комо», продлит контракт с «Динамо» на пять лет — источник
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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин продлит контракт с бело-голубыми. Новое соглашение сторон будет рассчитано до лета 2029 года, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Фомину со стороны итальянского «Комо».

Фомин в текущем сезоне сыграл пять матчей во всех соревнованиях, где отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Московское «Динамо» за семь матчей в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги набрало 13 очков. Бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице. В следующей встрече внутреннего первенства команда Марцела Лички сыграет с «Ахматом».

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