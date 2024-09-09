Евгений Латышонок поделился мыслями о перспективах Соболева в «Зените»

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Евгений Латышонок высказался о перспективах нападающего Александра Соболева в стане сине-бело-голубых.

«Это качественный игрок. Надеюсь, он будет приносить только пользу «Зениту». Положительно отношусь к этому переходу. Соболев станет движущей силой в атаке «Зенита»? Это зависит от него в первую очередь. Если будет выкладываться, то может запросто ею стать», — приводит слова Латышонка «РБ Спорт».

30 августа пресс-служба «Зенита» официально объявила о подписании трёхлетнего контракта с Александром Соболевым с опцией продления ещё на один сезон. Около месяца назад Соболев был отстранён от основной команды «Спартака».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.