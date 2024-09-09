Орлов оценил трансфер Соболева в «Зенит»

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о новичке «Зенита» Александре Соболеве. Эксперт отметил высокий уровень конкуренции в стане сине-бело-голубых, что может повлиять на положение Соболева. Также Орлов поддержал стремление Александра понравиться всем в Санкт-Петербурге.

«Он хочет играть. Это для него новый вызов. Ну, не сложилось со «Спартаком» и не сложилось. Но здесь Семак будет ставить того, кто лучше. Тут никаких не будет таких протекций. Конкуренция-то такая очень серьёзная, очень серьёзная в «Зените».

Соболев пытается всем понравиться в Санкт-Петербурге? И правильно делает. Посмотрим, как Соболев себя поведёт, как всё это будет, ему дадут шанс. Команда его встретила нормально, но это профессиональная работа. Все на контрактах, не надо никого любить, надо просто любить свою работу. И делать свою работу по-настоящему в тренировках и на футбольном поле», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».