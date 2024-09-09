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Орлов: если «Крылья» уволят Осинькина, то они идиоты

Орлов: если «Крылья» уволят Осинькина, то они идиоты
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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов считает, что «Крыльям Советов» не стоит увольнять главного тренера Игоря Осинькина, несмотря на неоднозначные результаты.

«Самое главное, что Осинькина всё равно надо оставлять. Это курица, которая несёт золотые яйца. Он ни на кого не похож в нашем футболе. И за такого тренера надо держаться двумя руками. Если в Самаре начались какие-то разговоры, что надо на кого-то менять, то они идиоты. Если они это сделают, они идиоты. Они ничего не понимают в футболе. Но сейчас Иван Сергеев им поможет. У него вызов будет, он уже засиделся, и моменты там создаются, и я думаю, что они выползут. У них состав неплохой», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

«Крылья Советов» после семи сыгранных туров чемпионата заработали шесть очков и располагаются на 10-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.

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