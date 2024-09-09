Константин Тюкавин рассказал, сколько голов планирует забить в нынешнем сезоне

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своей результативности в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги, а также рассказал, какую планку по забитым мячам ставит себе на сезон-2024/2025. В первых семи турах чемпионата 22-летний форвард забил один гол и отдал одну результативную передачу.

— Ваша личная результативность пробуксовывает — один гол в восьми матчах. Почему?

— Не могу сказать. Не так успешно начал сезон. Но и в прошлом сезоне была серия неудачных матчей, хотя моменты были. Сейчас тоже моменты есть, получается передачи отдавать на партнёров. Что-то не складывается, пока всё обходит меня стороной. Думаю, скоро всё пойдёт как надо!

— Не связано ли это с тем, что сейчас мысли больше о семье?

— В том году тоже связывали: вот, свадьба — и Тюкавина не будет на поле. А в итоге май — и три награды стоят у меня дома. Шутка, конечно, — речь просто о том, что в прошлый раз говорили, что я стал плохо играть из-за свадьбы. Сейчас ребёнок родился — тоже говорят, плохо играю. Возможно, это как-то и влияет. Но до конца чемпионата куча игр, и я надеюсь, что всё наладится.

— Какую планку ставите перед собой лично?

— Забить минимум 15 голов и в то же время постараться отдавать передачи на партнёров, — приводит слова Тюкавина «РИА Новости Спорт».

Всего в нынешнем сезоне Тюкавин провёл восемь игр за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

На данный момент московское «Динамо» имеет в своём активе 13 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ.