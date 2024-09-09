Орлов: Станкович — «боровичок», таких уважают

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о новом главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

«Станкович очень такой… У него приятная очень внешность. Он располагает к себе. Такой «боровичок», к таким людям относятся с уважением.

После одного из матчей Станковича обнял Романцев? Романцев понял, что это специалист. Он-то увидел как раз. Ну, кто до этого были – Тедеско, Абаскаль… Ну кто они такие? А этот уже всё-таки человек футбольный. Сам играл, ну и как тренер уже кое-что там выиграл. Ну и сам факт, что он отказался от Соболева, говорит о многом. Он отказался, потому что тот медленный. Тот не играет 90 минут в подвижный футбол. А сейчас это подвижный, назовите его скоростной, футбол», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» занимает четвёртое место по итогам стартовых семи туров нового сезона чемпионата России. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Зенит».