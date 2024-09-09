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Сычёв — об уровне РПЛ: не хочу быть душнилой и говорить: «Вот в наше время поярче было»

Сычёв — об уровне РПЛ: не хочу быть душнилой и говорить: «Вот в наше время поярче было»
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычёв оценил уровень Российской Премьер-Лиги. По его мнению, в России достаточно сильный чемпионат, который может составить конкуренцию европейским лигам. Также Сычёв предложил не ностальгировать с посылом, что «раньше было лучше».

«Считаю, наш чемпионат, естественно, сильный. Он точно составит конкуренцию европейским чемпионатам. У нас играют большие мастера. К нам приезжают сильные легионеры. Так что РПЛ я оцениваю достаточно серьёзно по силе.

Сейчас не хватает игроков высокого уровня, которые были раньше? Может быть. Мы предвзяты, потому что играли в том поколении. Не хочется быть, как говорит молодёжь, душнилой и говорить: «Вот в наше время… У нас поярче было», — приводит слова Сычёва Sport24.

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