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Сычёв объяснил, что нужно «Локомотиву» для борьбы за чемпионство

Сычёв объяснил, что нужно «Локомотиву» для борьбы за чемпионство
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Бывший форвард московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв рассказал, что нужно железнодорожникам для борьбы за чемпионский титул в Российской Премьер-Лиге. По его мнению, команда нуждается в усилениях, чтобы показывать хороший футбол на всей дистанции сезона.

«Нынешние результаты «Локомотива» — это прежде всего хорошая тренерская работа. У них получилось создать боеспособный коллектив. Но чтобы бороться за самые высокие места, команде ещё нужны усиления. Потому что по сезону точно будет непросто, это можно было увидеть по игре с «Краснодаром», который также претендует на чемпионство и призовые места. Поэтому состав «Локомотиву» нужно укреплять», — приводит слова Дмитрия Сычёва Legalbet.

Напомним, сейчас «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 15 очков за семь матчей.

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