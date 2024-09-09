Израиль — Италия: во сколько начало матча Лиги наций УЕФА — 2024/2025, где смотреть

Сегодня, 9 сентября, в матче 2-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА встретятся сборные Израиля и Италии. Команды будут играть на нейтральном стадионе «Божик-Арена» в Будапеште (Венгрия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком (Словакия). Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В группе 2 Лиги А также выступают сборные Франции и Бельгии.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.