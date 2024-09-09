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Вратарь «Динамо» Лещук высказался о конкуренции с Лунёвым

Вратарь «Динамо» Лещук высказался о конкуренции с Лунёвым
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Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук поделился мнением о конкуренции с Андреем Лунёвым в команде. Игрок пообщался с корреспондентом «Чемпионата» на торжественной церемонии открытия выставки-инсталляции «Стена болельщиков» в музее «Динамо».

«Я спокойно себя чувствовал, когда Лунёв пришёл в клуб. Всё нормально. Рад, что есть конкуренция», — сказал Лещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

28-летний голкипер Игорь Лещук является воспитанником клубной академии московского «Динамо», за главную команду бело-голубых выступает с 2018 года. В прошедшем сезоне-2023/2024 на счету Лещука 20 матчей за клуб во всех турнирах с 29 пропущенными мячами, шесть встреч вратарь отыграл «на ноль».

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