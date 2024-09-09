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«Спасибо вам за выдающееся явление». Леонид Слуцкий почтил память Александра Маслякова

«Спасибо вам за выдающееся явление». Леонид Слуцкий почтил память Александра Маслякова
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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий почтил память Александра Маслякова.

«КВН — это любовь на всю жизнь! Миллион цитат, которые использую ежедневно. Александр Васильевич, огромное спасибо вам за это выдающееся явление! Покойтесь с миром», — приводит слова Слуцкого «РИА Новости Спорт».

8 сентября умер Александр Васильевич Масляков, бессменный ведущий передачи «Клуб весёлых и находчивых». Об этом создатели проекта объявили на своих страницах в соцсетях. Ему было 82 года, некоторое время он боролся с раком.

Масляков получил множество наград, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и основателем творческого объединения «АМиК». Вести передачу «КВН» артист начал в далёком 1964 году, моментально став лицом программы.

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