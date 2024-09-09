Погребняк назвал швейцарский «Сьон» отличным выбором для Антона Миранчука

Экс-футболист сборной России Павел Погребняк прокомментировал переход бывшего полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

«Очень рад за Антона. Неочевидный выбор. Знаю, что он усердно поддерживал форму, потому что иногда мы вместе тренировались. Миранчук — очень квалифицированный футболист с отличной техникой и видением поля. Отличный выбор! Желаю ему удачи в Швейцарии», — приводит слова Погребняка Metaratings.

Антон Миранчук перешёл в «Сьон» в качестве свободного агента. Соглашение с игроком рассчитано до лета 2026 года. В составе швейцарцев Миранчук будет выступать под 10-м номером. Миранчук является воспитанником «Локомотива». В составе московской команды хавбек провёл 217 матчей, забил 51 гол и отдал 34 результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.