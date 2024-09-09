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Словения — Казахстан: во сколько начнётся матч Лиги наций УЕФА, где смотреть трансляцию

Словения — Казахстан: во сколько начнётся матч Лиги наций УЕФА, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 9 сентября, в матче 2-го тура группы 3 Лиги B Лиги наций УЕФА встретятся сборные Словении и Казахстана. Игра пройдёт на стадионе «Стожице» в Любляне. В качестве главного арбитра встречи выступит Жоау Педру Пиньейру. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск.

В прямом эфире игру покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 2-й тур
09 сентября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Словения
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 1-го тура Лиги наций УЕФА Словения набрала одно очко и на текущий момент располагается на второй строчке. Казахстан также заработал одно очко и занимает четвёртое место. Возглавляет квартет 4 Лиги B сборная Австрии с одним очком. Сборная Норвегии располагается на третьей строчке (одно очко).

Испания является действующим победителем Лиги наций УЕФА. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).

Календарь Лиги наций
Турнирная таблица Лиги наций
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