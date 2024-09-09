Словения — Казахстан: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 21:45 мск

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Сегодня, 9 сентября, в матче 2-го тура группы 3 Лиги B Лиги наций УЕФА встретятся сборные Словении и Казахстана. Матч пройдёт на стадионе «Стожице» в Любляне. В качестве главного арбитра встречи выступит Жоау Педру Пиньейру. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 1-го тура Лиги наций УЕФА Словения набрала одно очко и на текущий момент располагается на второй строчке. Казахстан также заработал одно очко и занимает четвёртое место. Возглавляет квартет 4 Лиги B сборная Австрии с одним баллом. Сборная Норвегии располагается на третьей строчке (одно очко).

Испания является действующим победителем Лиги наций УЕФА. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).