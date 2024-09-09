Андрей Семёнов прокомментировал свой уход из «Ахмата»

Экс-защитник сборной России Андрей Семёнов рассказал о своём уходе из грозненского «Ахмата». Футболист выступал за команду с 2014 по 2024 год.

— Вы играете в Медиалиге — говорит ли это о том, что ваша профессиональная карьера завершена?

— Нет, играю в Медиалиге, чтобы набрать форму, а зимой посмотрим — договорился с медийной командой, что, если будет вариант из профессионального футбола, меня отпустят.

— Почему покинули «Ахмат»?

— Изжил себя там, уже друг другу надоели, наверное. С «Ахматом» история закончена.

— Были ли варианты в РПЛ?

— Были, но не хотел уезжать из Москвы. Предложили поиграть в Медиалиге — я согласился. Рассматриваю предложения только из РПЛ.

— Ждёте предложений только от московских клубов РПЛ?

— В целом — нет, можно и ближайшие клубы, как «Химки» или «Пари НН». Контактировал с этими командами, но не сошлись. Будут предложения — рассмотрим, а если нет — останусь в Медиалиге.

— Почему вы говорите про зиму? Ведь свободные агенты могут перейти в клуб в течение двух недель после завершения трансферного окна.

— Мне надо ещё форму набрать, я пропустил 2,5 месяца, — приводит слова Семёнова «РБ Спорт».