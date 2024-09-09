Экс-игрок «Локомотива» Терёхин: «Сьон» — это крайний вариант для Миранчука

Бывший нападающий «Локомотива» Олег Терёхин высказался о переходе экс-полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон» и обсудил возможные причины такого выбора.

«Наверное, Миранчук с агентом искали варианты, но, кроме этого, ничего не было. Не знаю, было ли ошибкой не продлить контракт с «Локомотивом», но, наверное, «Сьон» — это крайний вариант. Хотели как лучше. Возможно, изначально у них были варианты с более выгодными условиями, но сорвалось. В «Локомотив» уже дороги назад не было. Но, может, это будет трамплинчиком в другой чемпионат или клуб. Ничего страшного, поиграет в Швейцарии. Особо не удивлён, что Миранчук оказался там, ведь топ-клубы на него не претендовали. Играть-то надо где-то.

Может, Миранчук сейчас заиграет и уже зимой перейдёт в другой клуб. Мне кажется, наверняка перейдёт. Почему бы и нет, даже за полгода. Ну, может, через год. Ничего страшного, что в следующем году ему 30. Люди и до 40 играют, если держат себя в тонусе. Не проблема», — приводит слова Терёхина Legalbet.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что зарплата российского полузащитника в «Сьоне» составит € 1,2 млн в год, а в контракте будут прописаны отступные — € 5,5 млн.